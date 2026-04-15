Tram Milano-Seregno incontro a Milano per Cormano il tracciato non deve essere modificato

Si è svolto a Milano un incontro riguardante il progetto del tram tra Milano e Seregno. Durante la riunione, le autorità di Cormano hanno ribadito la richiesta di mantenere invariato il tracciato previsto, senza apportare modifiche. È emersa anche la questione degli eventuali costi aggiuntivi legati al progetto, che sarà oggetto di ulteriori discussioni nelle prossime riunioni.

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