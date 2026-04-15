Tragedia sul lavoro | 61enne muore in moto per l’asfalto scivoloso

Un incidente mortale si è verificato nella mattinata di lunedì 14 aprile, causando la morte di un uomo di 61 anni a seguito di una caduta dalla moto. L’incidente è avvenuto su una strada di Montebelluna, dove l’asfalto scivoloso ha determinato la perdita di controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a un uomo di 61 anni di Montebelluna, identificato come Paolo Gajo, nella prima mattinata di lunedì 14 aprile. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 7:20 lungo la strada provinciale 1, nel tratto appartenente alla località di Lentiai, territorio di Borgovalbelluna, mentre il motociclista stava affrontando il tragitto verso il luogo di lavoro. La dinamica del sinistro tra asfalto e meteo. Le prime ricostruzioni indicano che la perdita di controllo del veicolo potrebbe essere stata causata dalle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalle precipitazioni piovose che hanno interessato la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sul lavoro: 61enne muore in moto per l’asfalto scivoloso VIDEO | Tragedia a Bolzaneto: operaio 61enne muore sul lavoro, schiacciato da una pressaUn uomo di 61 anni è morto lunedì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. Latina, muore in moto mentre va al lavoro: tragedia in via PiaveABBONATI A DAYITALIANEWS Un improvviso sbandamento, poi la caduta e il violento impatto contro l’aiuola spartitraffico.