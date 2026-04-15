Tragedia a Massa | pugile 17enne accusato di omicidio dopo lo scontro

Nella notte tra sabato e domenica a Massa, in piazza Palma, si è verificato uno scontro violento che ha portato alla morte di un uomo di 47 anni. Un ragazzo di 17 anni, pugile amatoriale, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato anche individuato un altro minorenne coinvolto nel fatto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta.

Un violento scontro avvenuto nella notte tra sabato e domenica in piazza Palma a Massa ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni, un uomo che si trovava lì con la propria compagna e il figlio di 12 anni. Le indagini hanno ora portato all’identificazione di un diciassettenne, giovane atleta del pugilato locale, accusato dell’omicidio dopo aver reagito a una testata subita durante la discussione scatenata davanti a un esercizio di ristorazione. La dinamica del conflitto in piazza Palma. Tutto sembra essere precipitato a causa di un diverbio iniziato davanti a un kebab. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, Gabriele Tognocchi, il cognato della vittima, avrebbe contestato ai ragazzi il lancio di bicchieri e bottiglie contro l’attività commerciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Massa: pugile 17enne accusato di omicidio dopo lo scontro Omicidio Massa, il 17enne arrestato è un pugileUna giovane promessa della boxe toscana è tra gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne pestato a morte a Massa da un gruppo di... Leggi anche: Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, uno dei minorenni è un pugile: ha detto di aver reagito "dopo una testata"