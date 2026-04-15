Tragedia a Bisceglie marito e moglie precipitano dal balcone | ipotesi omicidio-suicidio

A Bisceglie, un uomo di 61 anni e la moglie di 55 sono deceduti dopo essere caduti dal balcone del loro appartamento al quinto piano. L'incidente si è verificato alla fine di una lite tra i due. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'evento, valutando anche l'ipotesi di un omicidio-suicidio. La scena si trova in una zona residenziale della città.

Tragedia a Bisceglie, dove un uomo di 61 anni e la moglie 55enne sono morti dopo essere precipitati dal balcone della loro abitazione al quinto piano al termine di una lite. Le vittime sono Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi.Il dramma si è consumato in via Vittorio Veneto. Sul posto sono.🔗 Leggi su Baritoday.it

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