A Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, si è verificata una tragedia familiare che ha coinvolto una coppia. I due coniugi sono deceduti dopo essere caduti dal balcone della loro casa. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e ipotizzano che possa trattarsi di un episodio di omicidio-suicidio. La notizia ha suscitato sconcerto nella comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ipotesi omicidio-suicidio: vittime marito e moglie. Dramma familiare a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove due coniugi hanno perso la vita dopo essere precipitati dal balcone della loro abitazione. Le vittime sono Luigi Gentile, 61 anni, e Patrizia Lamanuzzi, 54 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe spinto la moglie nel vuoto, per poi gettarsi a sua volta, in quello che gli inquirenti ritengono essere un possibile caso di omicidio-suicidio. Il ritrovamento dei corpi. I corpi senza vita sono stati trovati nella mattina del 15 aprile, uno accanto all’altro, nella zona della rampa del garage del palazzo in cui la coppia viveva, in via Vittorio Veneto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Bisceglie: coppia muore dopo una caduta dal balcone, ipotesi omicidio-suicidio

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