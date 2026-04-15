Traffico Roma del 15-04-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma alle 11:30 del 15 aprile 2026 presenta alcune criticità legate a lavori in corso e cantieri in diverse zone della città. La rete di mobilità comunica aggiornamenti in tempo reale attraverso il servizio di infomobilità, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, per informare gli utenti sulle condizioni delle strade e eventuali deviazioni. La situazione varia a seconda delle aree interessate dai lavori.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità cantieri in città lavori in corso in via Lucania la strada è chiusa al traffico tra via Sicilia via Boncompagni sono deviate su percorsi alternativi le linee 89 490 a 495 condotta idrica Ottavia Trionfale da domani in programma una nuova fase dei lavori con la modifica e per la viabilità in zona Torrevecchia in particolare è prevista la chiusura al traffico di via Sebastiano Vinci nel tratto compreso tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni prevista l'istituzione del Senso Unico in via Sebastiano Vinci tra via Castiglioni e via Carlo Livi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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