Traffico Roma del 15-04-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 8:30 del 15 aprile 2026 presenta volumi elevati sulle principali arterie cittadine. La luce verde non ha registrato dati specifici, ma le strade sono molto intasate, con molte auto in movimento. Le autorità segnalano code e rallentamenti che coinvolgono diverse zone della città, in particolare nelle aree più trafficate. La situazione rimane critica in questa fascia oraria.

Luceverde Roma non trovati Data l'ora si registrano volumi di traffico elevati sulle principali vie consolari in entrata a Roma in concomitanza con l'orario di punta il traffico risulta sostenuto anche sulla viabilità all'interno del tessuto urbano partiamo dal Grande Raccordo Anulare Dov'è la situazione critica su entrambe le carreggiate in interna si segnalano rallentamenti e cure te la Bufalotta La Tiburtina è più avanti dalla Lina è la via Appia mentre su quella esterna Si procede a rilento tra via Prenestina & via Tiburtina e nel settore opposto tra Casal del Marmo e via del Pescaccio rallentamenti e code...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 08:30 Roma, limite 30 km/h nel centro storico Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...