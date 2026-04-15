Alle 9:30 del 15 aprile 2026, il traffico nel Lazio risultava intenso su molte strade principali. La circolazione era rallentata in diverse aree, con alcune arterie che mostravano congestioni significative. Le condizioni del traffico erano monitorate costantemente, e si segnalavano code e rallentamenti in più punti della rete stradale regionale. Nessun incidente o chiusura temporanea è stata comunicata in questa fase.

luce verde Lazio Bentrovati situazione traffico sostenuto su diverse arterie del Lazio in questa mattinata partiamo dal Grande Raccordo Anulare Dov'è la situazione è critica su entrambe le carreggiate e ne abbiamo rallentamenti e code te la Bufalotta La Tiburtina è più avanti dalla Casilina la via Appia mentre su quella esterna Si procede a rilento tra via Prenestina & via Tiburtina e nel settore opposto tra Casal del Marmo e via del Pescaccio Urbano della A24 roma-teramo niente da Roma a 3 km di coda da via Togliatti fino alla tangenziale est su questa autostrada prudenza per il vento tra Carsoli e Roma chiuso sulla A12 roma-civitavecchia...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-04-2026 ore 09:30

Traffico Lazio del 09-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati code per lavori sulla Cassia tra Monterosi e sette vene verso Roma si transita su una riduzione della sede stradale ancora...

Traffico Lazio del 04-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno Bentrovati sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso che vede partenza e Transiti sulle principali arterie...

Temi più discussi: Multe: nel Lazio è Roma a incassare di più, Rieti prima per sanzioni pro capite; Treni, lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio: modifiche e bus sostitutivi fino a giugno; Latina, incassi da multe tra i più bassi del Lazio; Mafia, i risultati dei Governi in 15 anni: da arresto superlatitanti con Berlusconi al colpo al clan Senese di Meloni. Passando per l’operazione Stige di Conte e l’affaire Petrolmafie di Draghi. DATI, INFOGRAFICA E VIDEO.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulle strade ... romadailynews.it

Traffico Roma del 15-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati l'apertura della mattinata si presenta particolarmente impegnativa per il traffico cittadino condizionato non solo ... romadailynews.it

L'Italia ha 45 aeroporti. Quasi la metà dei passeggeri passa per due. Non due aeroporti. Due regioni intere. Lazio e Lombardia, insieme, assorbono il 48,5% di tutto il traffico aereo passeggeri del paese. Le altre 18 regioni si spartiscono ciò che resta. Per capir - facebook.com facebook