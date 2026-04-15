Tra Pozzi e Roghi Sulle tracce dei misteri dimenticati di Modena

Tra Pozzi e Roghi si esplorano i segreti nascosti nel passato di Modena, tra delitti irrisolti, accuse di stregoneria e processi legati alla Santa Inquisizione. La narrazione si snoda lungo i luoghi storici della città, come la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia e corso Canalgrande, rivelando dettagli di un’epoca in cui cavalieri templari e inquisitori avevano un ruolo centrale nelle vicende locali.

Viaggio nella Modena nera del passato alla scoperta di misteriosi ed efferati delitti, streghe e Santa Inquisizione, cavalieri templari ed altre amenità tra la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia, corso Canalgrande. Sarà un viaggio che vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sulle tracce dei sovrani, segreti e meraviglie della Modena EstenseRipercorriamo gli anni del Ducato attraverso i suoi protagonisti tra storia, aneddoti e curiosità. Maxi rissa tra giovani nel giorno di Pasqua: polizia sulle tracce dei responsabiliL’episodio nella zona di piazza Castello nel centro di Otranto generato da futili motivi.