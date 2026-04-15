Torino processo ai 34 truffatori | svelato il golpe da 25 milioni green

Domani a Torino si terrà un processo contro 34 persone coinvolte in un giro di truffe legate a incentivi per l’efficienza energetica. Le accuse riguardano un sistema fraudolento che avrebbe sottratto complessivamente 25 milioni di euro. L’indagine ha portato alla luce un presunto meccanismo illecito che coinvolge diverse persone e aziende. La vicenda si inserisce in un contesto di frodi finanziarie legate agli incentivi statali.

Il tribunale di Torino si prepara ad affrontare domani, 16 aprile, un processo complesso che mira a smascherare un sistema criminale capace di sottrarre 25 milioni di euro attraverso la manipolazione degli incentivi per l’efficienza energetica. Al centro dell’inchiesta figurano 34 imputati accusati di aver orchestrato una rete di 74 società per ottenere certificati bianchi tramite progetti totalmente fittizi. Un meccanismo di riciclaggio tra Torino e l’estero. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno messo in luce come il sodalizio criminale abbia trasformato la sostenibilità ambientale in un mero strumento di lucro illecito. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, processo ai 34 truffatori: svelato il golpe da 25 milioni green Alberto Genovese e Prima Assicurazioni: exit da 200 milioni per il 25% più earn-out da 89,7 milioniIl percorso imprenditoriale legato a Prima Assicurazioni continua a distinguersi per operazioni di grande rilievo economico, capaci di raccontare la... Riqualificazione di via dei Barberi da 34 milioniGROSSETO Il consiglio comunale ha adottato ieri una variante urbanistica che è sostanzialmente l’avvio delle procedure per il recupero complessivo di...