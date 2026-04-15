A Torino, un procedimento per presunti maltrattamenti familiari avviato dopo una segnalazione di un bambino di dodici anni si è concluso con l’archiviazione. La madre ha ritrattato le accuse, mentre il padre è stato scagionato e non sono state adottate misure cautelari nei suoi confronti. La vicenda era nata nell’aprile dello scorso anno e ora si chiude senza ulteriori provvedimenti giudiziari.

Un caso di presunti maltrattamenti familiari a Torino, scaturito dalla segnalazione di un dodicenne nell’aprile dell’anno scorso, si è concluso con l’archiviazione del procedimento penale e il rifiuto delle misure cautelari contro il padre. La vicenda, che ha coinvolti due minori, tra cui una bambina di meno di due anni, si è risolta dopo che la madre ha ritrattato integralmente le accuse iniziali davanti al Tribunale per i minorenni. Dalle dinamiche domestiche alla gestione giudiziaria del nucleo familiare. Tutto ebbe inizio quando un ragazzo di 13 anni contattò il numero di emergenza 112, riferendo che il padre avrebbe colpito la madre utilizzando un bastone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, caso maltrattamenti: la madre ritratta e il padre scagionato

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