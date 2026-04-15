A pochi giorni dall’evento più atteso della WWE, desidero condividere alcuni dei momenti più memorabili di Paul Heyman durante le diverse edizioni di Wrestlemania a cui ho assistito. Heyman, noto per il suo ruolo di manager e oratore, ha spesso lasciato il segno con interventi e apparizioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Di seguito, i tre momenti che, nel tempo, sono rimasti impressi nella memoria.

A pochi giorni dall’evento più importante della WWE, voglio parlarvi oggi di Paul Heyman e dei suoi tre momenti che ho preferito tra tutte le edizioni di Wrestlemania a cui ho partecipato. Partiamo dal terzo, fino ad arrivare al primo posto. Wrestlemania 38. In questa edizione il Mad Genius era al fianco di Roman Reigns, il quale doveva affrontare un suo ex protetto, Brock Lesnar. Prima dell’incontro c’erano rumors sulla possibilità che Heyman finisse per tradire il leader della Bloodline e favorire The Beast. Roman a Wrestelemania non era mai riuscito a battere Brock, dato che nell’edizione 31 Rollins incassando il Money in the Bank fregò tutti e tre anni dopo venne sconfitte senza che ci fossero interferenze.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Top 3 dei momenti di Paul Heyman a Wrestlemania

Full Match - Cody Rhodes vs Roman Reigns: SGF Paul Heyman at Wrestlemania | WWE 2k24

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