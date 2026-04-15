Terza categoria Vaianese cade nel posticipo

Con il posticipo di Vaiano disputato lunedì, si è concluso il ventiseiesimo turno di campionato in terza categoria. La partita ha visto la squadra di casa perdere contro l’avversario, influenzando la classifica generale. La giornata aveva già visto altre sfide tra squadre della stessa categoria, con risultati che hanno modificato leggermente la posizione di alcune formazioni in graduatoria.

Con il posticipo di Vaiano dello scorso lunedì, si è ufficialmente chiuso il ventiseiesimo turno del campionato di Terza Categoria: Notturno ed Unitulli, replicando al gol di Sano, hanno firmato il 2-1 con cui il Firenze Nord ha sconfitto la Vaianese (salendo al decimo posto in graduatoria con 35 punti). La classifica è quindi definitivamente aggiornata, considerando che adesso quasi tutte le compagini hanno giocato lo stesso numero di partite (ad eccezione di Carmignano e Montepiano, che dovranno recuperare l’incontro di campionato rinviato per neve). A guidare la classifica è sempre il Paperino San Giorgio con 64 punti, che dopo aver vinto la Coppa Faggi nelle scorse settimana punta con decisione al "double" campionato-coppa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza categoria, Vaianese cade nel posticipo Leggi anche: Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Morianese allunga in attesa del posticipo del San Vito Terza Categoria Lucca: scossa in vetta, Morianese cade e la Trebesto si avvicina. Nuovi equilibri in vista dei playoff.La Terza Categoria lucchese è teatro di un fine settimana di risultati inattesi che rimescolano le carte in tavola, soprattutto in vetta ai gironi A...