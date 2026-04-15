A Novafeltria, nel riminese, quattro studentesse sono state portate in ospedale dopo che un gruppo di ragazzi ha spruzzato spray urticante nei corridoi di un istituto superiore. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico e ha causato preoccupazione tra insegnanti e genitori. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili dell’uso di sostanze irritanti all’interno della scuola.

Quattro studentesse sono finite in ospedale dopo che un gruppo di ragazzi ha utilizzato spray urticante nei corridoi di un istituto superiore a Novafeltria, nel riminese. L’episodio, avvenuto per evitare lo svolgimento di una prova in classe, ha portato alla denuncia dei responsabili e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole della Romagna. Il clima negli istituti scolastici del territorio si è ulteriormente incrinato con questo evento a Novafeltria, che si aggiunge a un precedente avvenuto in un liceo di Viserba, dove un diciottenne ha aggredito due compagni utilizzando la medesima sostanza irritante. Questi episodi di devianza...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a scuola: spray urticante contro le studentesse a Novafeltria

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