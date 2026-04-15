Terni gioca due euro e ne vince quasi trecentomila | la ‘Dea’ bendata bacia ancora la città

A Terni, un giocatore ha puntato due euro e ha vinto quasi 300.000 euro, portando una grande sorpresa nella città. L’evento si è verificato martedì 14 aprile, quando il premio è stato ufficialmente riconosciuto. La vincita rappresenta una delle più alte registrate recentemente nella zona, attirando l’attenzione di molti appassionati di gioco. La notizia ha subito fatto il giro tra i residenti, sottolineando la buona sorte che può capitare anche nelle occasioni più imprevedibili.