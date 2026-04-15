Terni gioca due euro e ne vince quasi trecentomila | la ‘Dea’ bendata bacia ancora la città
A Terni, un giocatore ha puntato due euro e ha vinto quasi 300.000 euro, portando una grande sorpresa nella città. L’evento si è verificato martedì 14 aprile, quando il premio è stato ufficialmente riconosciuto. La vincita rappresenta una delle più alte registrate recentemente nella zona, attirando l’attenzione di molti appassionati di gioco. La notizia ha subito fatto il giro tra i residenti, sottolineando la buona sorte che può capitare anche nelle occasioni più imprevedibili.
Un momento particolarmente fortunato per la città di Terni. L’ultima vincita, in ordine temporale, risale alla giornata di martedì 14 aprile. La ‘Dea bendata’ stavolta ha baciato il punto vendita Sisal situato al ‘Caffè Le Origini’ in via Di Vittorio. Il fortunato vincitore si è assicurato la.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro: la dea bendata bacia Pagani
Leggi anche: La dea bendata bacia il casertano: vinti quasi 4mila euro al SuperEnalotto
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: La fortuna bacia Terni, colpo al 10eLotto: vinti ventimila euro; Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti; VOLLEY A3M / Savigliano attende il Terni per gara-3 della serie playout, Berra: Anche i piccoli dettagli possono fare la differenza.
A Terni centrato un 5+1 da 289 mila euro al Superenalotto. In città una delle due super vinciteDue le schedine vincenti con il 5+1: oltre a Terni la seconda vincita è stata registrata a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Centrati anche otto '5' che vincono 23.375,57 cadauno. Invece, ... corrieredellumbria.it
Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti(Adnkronos) - Nessun '6' al concorso del Superenalotto oggi, 14 aprile 2026, nel primo appuntamento della settimana. Centrati invece due 5+1 che vincono 289.411,83 ciascuno: le schedine vincenti sono ... msn.com
Assicurata l’agibilità per concludere il campionato. Il futuro resta incertissimo #terni #Titolo #campionato #Ternana #calcio - facebook.com facebook
. @seriecofficial | Ternana, venerdì 17 aprile udienza al Tribunale di Terni x.com