Ternana i rossoverdi riprendono gli allenamenti a porte chiuse tra mille incertezze

La Ternana ha ripreso gli allenamenti questa mattina allo stadio “Libero Liberati”. La sessione si è svolta a porte chiuse, segnando una ripresa delle attività in un periodo caratterizzato da molte incertezze per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato i motivi di questa scelta, che si inserisce in un quadro di allenamenti regolari ma con alcune restrizioni. La squadra ha lavorato senza la presenza del pubblico o di altre figure esterne.

Sprazzi di normalità in casa Ternana. Nella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile, la squadra rossoverde ha ripreso gli allenamenti allo stadio “Libero Liberati”, a porte chiuse. Il capitano Marco Capuano, insieme ai compagni, è tornato dunque a calcare il terreno di gioco dopo un giorno di.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C. Ternana, allenamenti a porte chiuse. Da verificare Capuano e Martella Ternana-Sambenedettese, rischio porte chiuse e limitazioni in arrivo per gli ospiti: “Implementazione del servizio stewarding”Le indicazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive in vista della gara di venerdì 20 marzo allo stadio Liberati Un rischio concreto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ternana, riprendono gli allenamenti. Spiraglio per il club in liquidazione. Riprendono gli allenamenti della squadra, ultimi tentativi per salvare la TernanaC'è tempo fino a stasera, massimo domani mattina, per scongiurare la cancellazione immediata dal campionato della Ternana. Ma i margini sono sempre più stretti. La famiglia Rizzo, a quanto è dato sape ... sporterni.it Ternana, riprendono gli allenamenti. Spiraglio per il club in liquidazioneIeri giornata convulsa al Liberati: giocatori alla rinfusa, summit coi dipendenti e il terrore della smobilitazione ... lanazione.it