Ternana all' ultima spiaggia | con il fallimento tutto il girone B rischia di essere stravolto

La Ternana si trova di fronte alla possibilità di fallimento, una situazione che potrebbe compromettere l'intero girone B. L'istanza avanzata potrebbe portare a uno slittamento della liquidazione volontaria, con conseguente esclusione dalla competizione. La decisione su questa procedura influirebbe sulle formazioni coinvolte e sul calendario del campionato. La questione è al centro di discussioni tra le parti interessate, in attesa di un provvedimento ufficiale.

Questa è la storia di un suicidio aziendale, con terribili conseguenze sportive e per la passione di una tifoseria. Una storia mai vista, nel pur vario e triste teatro di fallimenti ed esclusioni di società, soprattutto da una Lega Pro vittima di proprietà fragilissime, ma anche madre (come la Figc) di normative non efficaci e tutele non convincenti. È la storia della Ternana, già fallita nel 1993 e che ora sta per sparire di nuovo. Per sua scelta. Tutto comincia da Stefano Bandecchi, vulcanico ex proprietario poi sindaco di Terni e presidente della Provincia. Una promozione in B, grandi promesse e sullo sfondo il progetto di una clinica legata allo stadio rimasto vivo attirando nuovi soci, dopo il suo (apparente) disimpegno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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