Terme Conflavoro rilancia la sfida | Il comparto può muovere fino a 320 milioni
Il settore delle terme torna a essere protagonista nel dibattito economico regionale, con stime che indicano un possibile giro d’affari fino a 320 milioni di euro. Le previsioni evidenziano come questa attività possa rappresentare un elemento di rilancio per l’economia locale, grazie alle opportunità di sviluppo e alle potenzialità di crescita ancora inespresse. Le cifre sono state presentate da Conflavoro, che rilancia la sfida di valorizzare ulteriormente il comparto.
Il termalismo torna al centro del dibattito economico regionale con numeri che delineano uno scenario potenzialmente decisivo per la crescita dell’Isola. Secondo le analisi del centro studi Conflavoro Sicilia, infatti, il comparto potrebbe arrivare a generare tra 240 e 320 milioni di euro l’anno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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