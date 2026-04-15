Teologia Medicina e Diritto in dialogo a Capodimonte

Una giornata di studio si è svolta presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, con focus sulla Medicina di Genere. L’evento ha visto coinvolti esperti di teologia, medicina e diritto, che hanno discusso sul ruolo e le implicazioni della medicina di genere nel contesto sanitario e legale. La discussione ha approfondito le connessioni tra discipline diverse, con particolare attenzione alle sfide e alle prospettive future nel settore.

La Medicina di Genere al centro di una Giornata di Studio organizzata dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. NAPOLI – La cura della persona nella sua interezza e la promozione dell’equità come riflesso della dignità umana sono al centro della Giornata di Studio “ Medicina di Genere: Teologia, Medicina e Diritto in dialogo”, che si terrà il prossimo 20 aprile presso l’Aula Magna della PFTIM, Sezione San Tommaso d’Aquino a Capodimonte. L’evento, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in collaborazione con la Fondazione Global Health ETS, nasce dalla necessità di colmare il “ Gender Gap ” che ancora oggi caratterizza la ricerca scientifica e le pratiche di cura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Teologia, Medicina e Diritto in dialogo a Capodimonte Notizie correlate Medicina di genere, a Napoli il confronto tra teologia, scienza e dirittoSi terrà il 20 aprile, presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Tommaso d’Aquino di Capodimonte,... Roma. Giovedì 26 Febbraio nell’Aula Magna del Seraphicum seminario di studio su “La dimensione spirituale nella terapia: un dialogo tra psicologia e teologia”Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – A dieci anni dalla pubblicazione del volume “Psicologia e Teologia. Contenuti e approfondimenti Teologia, Medicina e Diritto in dialogo a CapodimonteNAPOLI – La cura della persona nella sua interezza e la promozione dell’equità come riflesso della dignità umana sono al centro della Giornata di Studio Medicina di Genere: Teologia, Medicina e Dirit ... lapilli.eu Diocesi: Lamezia Terme, nel pomeriggio convegno su Eugenetica, tra Scienza, diritto e teologiaEugenetica, tra Scienza, diritto e teologia. Questo il tema di un convegno che si svolgerà oggi pomeriggio a Lamezia Terme promosso dalla diocesi con patrocinio del Comune di Lamezia Terme. agensir.it