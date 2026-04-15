Tenuta Casaldianni 300 ettari dimenticati | il grande patrimonio agricolo del Sannio lasciato all’abbandono

Una vasta area di oltre 300 ettari, comprendente terreni agricoli, boschi e casolari rurali, si trova nel Sannio, dove l’intera tenuta Casaldianni è lasciata in stato di abbandono da diversi anni. La proprietà si estende su un territorio che un tempo aveva un ruolo importante nell’attività agricola locale, ma oggi si presenta in condizioni di totale degrado e incuria. La situazione interessa un patrimonio che, pur essendo di grande estensione, è stato trascurato nel tempo.

Tempo di lettura: 2 minuti Oltre 300 ettari di terreni agricoli, boschi e casolari rurali, un patrimonio immenso che da anni versa in condizioni di sostanziale abbandono. Stiamo parlando della Tenuta Casaldianni, sita nel territorio di Circello, una delle più estese proprietà agricole della provincia di Benevento, oggi simbolo di un’occasione mancata per lo sviluppo delle aree interne. Un bene di straordinario valore agricolo, ambientale e paesaggistico, che avrebbe potuto rappresentare un volano per l’economia del territorio e che invece continua a restare fermo, senza una progettualità chiara e senza una gestione stabile. La tenuta affonda...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenuta Casaldianni, 300 ettari dimenticati: il grande patrimonio agricolo del Sannio lasciato all’abbandono Notizie correlate Skibo, l’imponente castello immerso in una tenuta da 12000 ettariIl pittoresco Castello di Skibo, sito nelle Highlands scozzesi, a pochi chilometri da Dornoch, ha una storia interessante. Acqua nel Sannio: Fermare subito Sannio Acque srl dopo lo stop alla Grande AdduzioneTempo di lettura: 3 minutiIl Comitato Sannita Acqua Bene Comune torna a denunciare con forza il fallimentare percorso di privatizzazione del servizio...