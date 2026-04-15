Tenta un nuovo furto nell' ex ospedale Vittorio Emanuele ladro recidivo bloccato dai carabinieri

Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti presso l’ex ospedale Vittorio Emanuele, dove si è verificato un tentativo di furto. Un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili è stato fermato sul posto. L’intervento è avvenuto in breve tempo, impedendo che il tentativo portasse a termine. L’episodio si aggiunge a una serie di analoghi tentativi presso la stessa struttura.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti, in mattinata, presso l’ex presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele” in cui si è verificato l'ennesimo tentativo di furto. In particolare, un uomo, non addetto ai lavori, stava armeggiando all’interno del cantiere edile con attrezzi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate I carabinieri bloccano un ladro all'interno dell'ex ospedale Vittorio EmanueleI carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti presso l’ex ospedale Vittorio Emanuele dove era stata segnalata la presenza di un... Villaricca, arresto “salvavita”: recidivo fermato mentre tenta un nuovo furtoIl 39enne bulgaro sorpreso di notte a forzare una cabina Enel: pochi giorni prima era stato arrestato dopo una scossa elettrica Una storia che si... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Furto di cestini gettacarte in corso Vittorio Emanuele, La RAP interviene con nuove installazion. Todaro: ''Schiaffo al decoro urbano''; Palermo, neanche i cestini hanno pace: furto record al Cassaro; Polizia di Stato Catania: arrestata 46enne per furto, evasione e custodia cautelare pendente; Palermo, rubati venti cestini della Rap lungo il Cassaro. Polizia di Stato Catania: arrestata 46enne per furto, evasione e custodia cautelare pendenteRuba un portafoglio all’Università e tenta la fuga in centro: arrestata 46enne evasa dai domiciliari. La donna, già colpita da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa pochi giorni prima, ... cataniaoggi.it Tenta di rubare un cellulare e picchia la vittima, paura a SalernoHa rimediato un pugno in faccia per il tentativo di furto di un cellulare, la persona che poco fa è stata ferita sul corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Salerno. Attimi di paura questa sera ... ilmattino.it Vittorio Emanuele II e la sua Torino... - facebook.com facebook