Tensioni in aula il Dup passa con la ' fiducia condizionata' Matacena replica | Non sono attaccato alla poltrona
Durante il secondo giorno di consiglio comunale ad Aversa si sono registrate tensioni in aula mentre si discuteva l’approvazione del Dup, passato con 16 voti favorevoli e 8 contrari. La discussione si è concentrata sulla fiducia condizionata espressa dal voto, mentre uno dei consiglieri ha risposto dichiarando di non essere attaccato alla poltrona. L’ordine del giorno includeva anche l’approvazione del piano industriale per il servizio di raccolta rifiuti e il bilancio.
Il Dup passa con 16 voti favorevoli e 8 contrari ma non mancano le tensioni in aula. Accade durante il secondo giorno di consiglio comunale ad Aversa con all’ordine del giorno l’approvazione del piano industriale per il servizio di raccolta rifiuti (passato già ieri), il Dup e il bilancio di.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Corruzione a Cisterna, Mantini: "Non sono attaccato alla poltrona, avanti con senso di responsabilità"“In relazione alle indagini della procura della Repubblica di Latina che coinvolgono il consigliere comunale Renio Monti, desidero esprimere come...
Leggi anche: Porte dell'aula consiliare sbarrate ad Alimena, continua lo scontro con il sindaco: la palla passa alla Regione
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Tensioni in Aula sulla sospensione dei 32 deputati che hanno impedito la conferenza sulla remigrazione. Casu (Pd): Dà fastidio ascoltare un discorso antifascista?; Oggi in Aula il nuovo corso di Giorgia Meloni. Le opposizioni: Certificherà il suo fallimento; Studente fugge dall’aula e sale sul tetto della scuola: attimi di tensione; Basi Usa, tensioni politiche e crisi Iran: il governo alla prova in Parlamento.
Basilicata, tensioni in Giunta sui fondi all’agricolturaIl Movimento 5 Stelle chiede al presidente Bardi di riferire in Aula dopo il voto contrario dell’assessore Cicala sul preconsuntivo 2025 ... trmtv.it
Askatasuna, a Torino si riapre il processo: polemiche in aulaL’Appello ha accolto la richiesta della procura generale: sono 25 gli imputati, 16 quelli con ipotesi di reato di associazione per delinquere ... ilgiornale.it
Made in Italy: Santoianni ( @AIColtivatori), tensioni internazionali creano preoccupazioni, difendere qualità e resilenza delle imprese agroalimentari x.com
Napoli diventa così un caso emblematico. Una città che vive tensioni e opportunità #8News https://www.canaleotto.it/napoli-laboratorio-del-futuro-cartografie-del-possibile-accende-il-dibattito-sulla-nuova-economia-della-cultura/ facebook