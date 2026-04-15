Tensioni in aula il Dup passa con la ' fiducia condizionata' Matacena replica | Non sono attaccato alla poltrona

Durante il secondo giorno di consiglio comunale ad Aversa si sono registrate tensioni in aula mentre si discuteva l’approvazione del Dup, passato con 16 voti favorevoli e 8 contrari. La discussione si è concentrata sulla fiducia condizionata espressa dal voto, mentre uno dei consiglieri ha risposto dichiarando di non essere attaccato alla poltrona. L’ordine del giorno includeva anche l’approvazione del piano industriale per il servizio di raccolta rifiuti e il bilancio.