La squadra under 10 mista del Cus Ferrara prosegue la sua avventura nel campionato regionale FITP, raggiungendo con successo la seconda fase. La formazione ha ottenuto risultati positivi nelle prime tappe della competizione, confermando il buon andamento della stagione. La squadra si prepara ora ad affrontare gli incontri successivi, mantenendo alta la determinazione e il ritmo imposto finora.

Continua la marcia trionfale della squadra under 10 mista del Cus Ferrara nel campionato regionale FITP. Con una prestazione solida e di carattere, i giovani cussini hanno conquistato il successo per 2-0 a San Pietro in Casale, blindando ufficialmente il passaggio alla seconda fase del campionato. Sotto la guida del capitano, il maestro Filippo Luti, la compagine ferrarese ha saputo imporre il proprio gioco fin dai primi scambi. Nel singolare maschile grande prova di Alessandro Pappi, capace di portare a casa il primo punto fondamentale con una prestazione lucida e grintosa. A sigillare definitivamente l’incontro è stata la coppia formata da Giacomo Castellani e Davide Trevisani, che nel doppio hanno mostrato un’ottima intesa e solidità tecnica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. L’under 10 del Cus alla seconda fase

Basket, la squadra Allievi Csi del CUS Pisa passa alla fase regionalePisa, 23 febbraio 2026 – Riflettori accesi sulla squadra Allievi Csi del CUS Pisa Basket, protagonista fino ad oggi di un eccellente campionato.

Basket, il CUS Pisa under 19 approda con facilità alla fase regionalePisa, 23 febbraio 2026 – Grande stagione per la squadra under 19 del CUS Pisa Basket, protagonista di un primo girone di campionato in cui ha già...

Temi più discussi: Tennis, l’ Under 10 del Cus Ferrara alla seconda fase regionale; Tennis, al via l’Open del Ct Conselice e l’Under 10 del Maretennis; Gli IBI26 come laboratorio del tennis italiano: tutte le attività dell’ISF; Talenti under 10 e 12: ecco il verdetto del trofeo 'Galimberti Tennis Academy'.

Tennis. L’under 10 del Cus alla seconda faseContinua la marcia trionfale della squadra under 10 mista del Cus Ferrara nel campionato regionale FITP. Con una prestazione ... sport.quotidiano.net

Tennis, gli Under 10 al Trofeo di Primavera del Maretennis: Mattia Zammarchi, Alesio, Lucilla Zammarchi, Bindella e Taioli in semifinaleBELLARIA. Avanza sui campi del Maretennis di Bellaria il Trofeo di Primavera Under 10, maschile e femminile, organizzato dal Maretennis. Fino al 19 ... corriereromagna.it

ALLENAMENTO 8 CON CHARLOTTE (2020): DIFFERENZIAZIONE E REAZIONE #charlottetennisrimini deve colpire con go-back utilizzando solo la mano destra @ravenna_tennis_academy @ram_tennis_hall @tennis.with.science @tennis_haus @e - facebook.com facebook

Dal 2028 l’Italia ospiterà un torneo di tennis sull’erba della categoria ATP 250 x.com