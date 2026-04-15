tennis a stoccarda paolini subito fuori

A Stoccarda, nel torneo WTA 500, Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno dopo aver perso in due set contro la tennista turca, con il risultato di 6-2, 6-2. La giocatrice italiana fatica a trovare continuità e nei match più recenti ha incontrato diverse difficoltà, confermando un momento complicato di forma. La competizione tedesca prosegue senza la presenza di Paolini.

Continua a far fatica. Non è un momento semplice per Jasmine Paolini. La tennista italiana anche oggi, 15 aprile, è incappata in una brutta sconfitta con un doppio 6 – 2 per mano della turca Zeynep Sönmez al primo turno del WTA 500 di Stoccarda. Dopo la partecipazione alla tappa di Billie Jean King Cup di Velletri, di qualche giorno fa, questo era il primo vero test su terra rossa. Per la turca, invece, numero 79 delle classifiche WTA è la prima vittoria contro una top 10. Prima di oggi aveva perso l’unico precedente contro una Top 10, contro Emma Navarro nei quarti di finale a Mérida lo scorso anno, risultato che resta il suo miglior piazzamento in un WTA 500, eguagliato anche in questa stagione nello stesso torneo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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