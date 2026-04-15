Tenda dello slancio incontro su benessere e inclusione | ospite la campionessa Giusi Parolino

Domenica 19 aprile, presso la “Tenda dello slancio” alla villa Bonfiglio di Agrigento, si terrà l’evento intitolato “Il lancio del cuore – benessere e sport”. L’appuntamento, promosso dalla comunità Porta Aperta, inizierà alle 9,30 e prevede la partecipazione della campionessa Giusi Parolino. L’iniziativa si concentra su temi legati al benessere e all’inclusione attraverso attività sportive e incontri dedicati.