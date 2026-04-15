Tecnologia in Italia arriva Alexa+ | dalle richieste si passa alle azioni reali

In Italia arriva Alexa+, l’aggiornamento dell’assistente vocale di Amazon che permette di passare dalle richieste alle azioni concrete. Con questa novità, gli utenti potranno comandare dispositivi domestici, impostare promemoria e gestire attività quotidiane attraverso comandi vocali più diretti e funzionali. L’introduzione di Alexa+ segna un passo avanti nell’integrazione tra tecnologia e vita di tutti i giorni, offrendo nuove possibilità di interazione con i dispositivi smart.

Alexa+ arriva in Italia e inaugura una nuova fase per l’assistente vocale di Amazon: piu’ conversazionale, piu’ personalizzata, capace non solo di rispondere ma di agire, prenotare, suggerire acquisti, gestire la casa intelligente e accompagnare l’utente tra Echo, app, Fire TV e presto anche browser. Ma insieme al salto tecnologico, il nodo resta quello della privacy, tanto piu’ per un sistema progettato per ricordare preferenze, riconoscere i membri della famiglia e mantenere il contesto delle conversazioni. Amazon assicura che “privacy e sicurezza” sono “al centro” e sottolinea che la dashboard Alexa consente di rivedere e gestire le interazioni, ascoltare cosa e’ stato registrato, modificare i tempi di conservazione delle registrazioni vocali ed eliminarle in qualsiasi momento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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