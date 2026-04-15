TCBO | dopo 34 anni torna a Bologna Roberto Devereux di Donizetti

Dopo più di trentiquattro anni, l’opera “Roberto Devereux” di Gaetano Donizetti torna a essere rappresentata a Bologna. La messa in scena segna un ritorno significativo per il teatro locale, che ospita nuovamente questa produzione dopo un lungo intervallo. La rappresentazione è prevista presso un teatro della città, dove si svolgeranno gli spettacoli nelle prossime settimane. La ripresa di questa opera coinvolge un cast di artisti italiani e stranieri.

Dopo oltre tre decenni di assenza, “Roberto Devereux” di Gaetano Donizetti torna finalmente a Bologna. Il capolavoro del belcanto sarà in scena al Comunale Nouveau dal 17 al 22 aprile 2026, riportando sul palco del Teatro Comunale di Bologna un titolo che mancava dal 1992. Un ritorno atteso che unisce grande tradizione operistica e una nuova lettura scenica, con la direzione musicale di Renato Palumbo e la regia firmata da Alfonso Antoniozzi. Un dramma tra potere e sentimenti. Ambientata nella corte inglese del Cinquecento, l’opera racconta una storia di amore, gelosie e intrighi politici, ma il vero cuore del dramma è la figura della regina Elisabetta I Tudor.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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