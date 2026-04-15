Il velodromo si riempie di nuovo di energia grazie a Taylor Phinney, ex ciclista professionista che ha annunciato il suo ritorno alle competizioni con l’obiettivo di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La sua scelta di concentrarsi sulla gara a squadre per inseguimento segna un passo importante nella sua carriera, dopo un periodo di pausa dedicato ad altri progetti. La sua candidatura ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

Il velodromo è tornato a essere il centro gravitazionale per Taylor Phinney, l’ex fuoriclasse del ciclismo che ha deciso di puntare tutto su una sfida ambiziosa: la selezione per la gara a squadre per inseguimento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo un periodo dedicato al gravel e alla vita da DJ e artista, l’atleta trentacinquenne ha ripreso gli allenamenti sulle piste con l’obiettivo di chiudere il cerchio della propria carriera agonistica. L’idea di questo ritorno non è nata in modo pianificato, ma si è sviluppata gradualmente dopo che l’atleta ha iniziato nuovamente ad allenarsi sul velodromo. Phinney stesso ha ammesso sui social media che non avrebbe mai immaginato una simile evoluzione, descrivendo come il desiderio di tornare a correre nel gravel si sia trasformato in un sogno olimpico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taylor Phinney: il sogno olimpico che riaccende il velodromo

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