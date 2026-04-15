A Taranto, decine di famiglie rischiano di rimanere senza acqua a causa di un problema legato all’erogazione nel loro stabile. Un residente ha segnalato la possibilità di sospensione del servizio, suscitando preoccupazioni tra i residenti interessati. La situazione riguarda un edificio della città, dove si stanno verificando difficoltà nel fornire l’acqua a causa di questioni tecniche o amministrative ancora da chiarire.

A Taranto si apre un caso che coinvolge decine di residenti, con il rischio concreto di sospensione dell’erogazione idrica in uno stabile cittadino. A sollevare la questione è il consigliere comunale di Forza Italia, Massimiliano Stellato, che punta il dito contro Kyma Ambiente. Al centro della vicenda ci sarebbero alcuni locali occupati dalla società partecipata al piano terra dell’edificio. Secondo quanto segnalato, nonostante solleciti e diffide, non sarebbero stati saldati i consumi idrici di competenza, generando una situazione debitoria che potrebbe avere ripercussioni su tutti i condomini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Stellato denuncia: rischio acqua sospesa per 25 famiglie

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