Tajani fra amici come Usa e Italia servono rispetto e lealtà

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il legame tra Italia e Stati Uniti si basa su valori di lealtà e rispetto reciproco. Ha sottolineato l'importanza di mantenere un rapporto di fiducia tra i due paesi, evidenziando che questa alleanza si fonda su principi condivisi e collaborazione. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con rappresentanti di entrambe le nazioni.

"Io credo che debba essere sempre tenuto in conto che un rapporto di alleanza e di amicizia come quello fra l' Italia e gli Stati Uniti debba essere fatto di lealtà e rispetto ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Berlino, rispondendo alla stampa italiana sulle affermazioni di Donald Trump. "Cosa che noi abbiamo sempre fatto", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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