Strasburgo-Mainz 05 Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera si gioca a Strasburgo la partita di ritorno tra la squadra locale e il Mainz 05, valida per i quarti di finale della Conference League. Dopo il risultato di 2-0 ottenuto in Germania, le due formazioni si sfidano per conquistare un posto tra le ultime quattro della competizione. La gara è prevista alle 21:00 e rappresenta l’ultima occasione per entrambe di avanzare nel torneo.

Tra Strasburgo e Mainz 05 è in palio un posto nelle semifinali di Conference League, e in Alsazia i tedeschi arrivano forti del 2 a 0 della gara d’andata. La squadra di O’Neill ha riposato in settimana per preparare a fondo questa partita, con la voglia di recuperare lo svantaggio contro una delle squadre più in forma della Bundesliga. Alla MEWA Arena dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Strasburgo-Mainz 05 (Conference League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDue squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sano show: tiro da fuori pallone sotto l'incrocio in Mainz-Strasburgo; Strasburgo vs FSV Mainz 05 Pronostico: Anteprima e Analisi | Europa Conference League 16-04-2026; Mainz vs Strasbourg - punteggio in diretta, formazioni probabili e statistiche H2H; I temi delle gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League. Pronostico Strasburgo vs FSV Mainz 05 – 16 Aprile 2026Il confronto di UEFA Europa Conference League tra Strasburgo e FSV Mainz 05 si giocherà il 16 Aprile 2026 alle 21:00 nello storico Stadio de la Meinau. Una ... news-sports.it Pronostico FSV Mainz 05 vs Strasburgo – 9 Aprile 2026Il match di UEFA Europa Conference League tra FSV Mainz 05 e Strasburgo si giocherà il 9 Aprile 2026 alle 21:00 al Mewa Arena. Una sfida dal sapore ... news-sports.it Quando lo spettacolo comincia diverse ore prima: #Mainz - #Strasburgo è stata molto di più di una partita. Il muro dei tifosi di casa è impressionante. Su il volume - facebook.com facebook