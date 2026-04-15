Stracci nel Pd | Qualcuno si sente Trump

Nel Partito Democratico cittadino si registra un forte scontro interno in vista del congresso comunale programmato dal 18 al 23 aprile. La tensione si è accentuata con dichiarazioni di alcuni membri, che hanno paragonato alcune figure a figure politiche controversie. La competizione vede due candidati principali: il segretario uscente, sostenuto da una parte del gruppo, e un’altra candidata, attuale consigliera comunale, che si presenta con il sostegno di altri membri.

Alta tensione nel Pd cittadino: Fanesi all’attacco di Cucchiarini e Minardi. Il partito si presenta spaccato al congresso comunale, che si terrà dal 18 al 23 aprile, con due candidati: il segretario uscente Luca Mancini, sostenuto da Fanesi, e Sara Cucchiarini, attuale consigliera comunale. "Una candidatura, quella di Cucchiarini, alternativa – commenta il capogruppo del Pd Fano, Cristian Fanesi – a quella di Mancini eletto all’unanimità pochi mesi fa, che mi rammarica e preoccupa. Si sta distruggendo un percorso unitario, a cui in tanti abbiamo lavorato negli ultimi mesi con l’obiettivo di un radicale rinnovamento nei modi e nei contenuti del Pd Fano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stracci nel Pd: "Qualcuno si sente Trump" Volano gli stracci nel Pd: il segretario Massimo Vannuccini si è dimessoPistoia, 24 febbraio 2026 – Volano gli stracci nel Partito Democratico pistoiese. Nel Pd volano gli stracci. Sordi bacchetta Barattini: "Nessun voto su Benfatto"Mentre la coalizione si affretta a censurare le parole in libertà del segretario provinciale del Psi Angelo Zubbani e fa quadrato intorno alla...