Stiamo insieme a Germanedo

Una serata per stare insieme e sostenere il progetto Bari 2026. L'iniziativa si terrà sabato 18 aprile a partire dalle ore 19.45 all'oratorio di Germanedo. Una cena e un evento dal titolo “Stiamo insieme" aperti a tutti non solo come occasione per una gustosa cena in compagnia e un momento di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Chi è Sonia Bergamasco, la moglie di Fabrizio Gifuni: “Stiamo crescendo insieme”La moglie di Fabrizio Gifuni è Sonia Bergamasco, collega alla quale è legato dai primi anni Duemila dalla loro unione sono arrivate le figlie Valeria...

Maria Antonietta e Colombre: “Stiamo insieme da 15 anni. Io ansiosa, lui zen. Siamo come Sandra e Raimondo”In arte sono “Maria Antonietta e Colombre", un duo musicale indie in gara a Sanremo 2026 con il brano “La felicità e basta”.