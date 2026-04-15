Stasera va in onda l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”, con una reunion di ospiti che suscita interesse tra i telespettatori. Tra i partecipanti annunciati figura anche Rocio Munoz Morales, nota attrice e showgirl. La presenza dell’attrice ha alimentato speculazioni sui motivi del suo coinvolgimento, in particolare riguardo alle voci di un possibile flirt con un collega noto. La puntata si propone come un finale ricco di sorprese e confronti tra i protagonisti.

Tra gli ospiti di questo ultimo appuntamento di Stasera tutto è possibile ci sarà Rocio Munoz Morales, un modo per smentire le voci passate sul flirt con De Martino? Grande attesa questa sera per l’ultima puntata diStasera tutto è possibile: il programma si avvicina all’addio perché segià l’anno scorso Stefano De Martino aveva salutato il suo pubblico, stavolta è certo. Ormai il conduttore è il futuro conduttore di Sanremo e Rai2 gli è troppo stretta, così è da escludere che possa tornare nuovamente. MaStasera tutto è possibile senza Stefano De Martino potrà andare avanti?Se dopo la conduzione di Amadeus lo show ha raggiunto ancora più successo col napoletano, adesso bisognerà vedere cosa accadrà e soprattutto se la Rai ha intenzione di non chiudere un programma che realizza grandi numeri.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stasera tutto è possibile, per l’ultima puntata una reunion che accende il gossip

Une épreuve difficile et un confort incroyable ! | EM05 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin

Notizie correlate

Stasera tutto è possibile, oggi l’ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni(Adnkronos) – Ultima puntata di 'Stasera tutto è possibile' stasera, mercoledì 15 aprile, alle 21.

“È la mia ultima puntata”. Stasera tutto è possibile, l’addio l’ha dato proprio luiLa nuova puntata di Stasera tutto è possibile ha confermato, ancora una volta, perché il format continui a essere uno dei più amati dal pubblico:...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (sgridato dalla Rai) rischia Sanremo (9), Paola Di Benedetto bacia Herbert Ballerina (7); Stasera tutto è possibile, oggi l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni; Stasera tutto è possibile, pagelle dell’8 aprile: l’ipotesi remota su Sanremo (6), dedica a Vessicchio (10); Stasera tutto è possibile, Paola Di Benedetto e Maria Di Biase tra gli ospiti dell'8 aprile.

Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: ospiti e anticipazioniAbbiamo assistito a settimane di sketch, giochi surreali e improvvisazioni fuori controllo; ma adesso Stasera tutto è possibile arriva al traguardo con l’ultima puntata stagionale, in onda oggi -mer ... today.it

Stasera Tutto È Possibile: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata mercoledì 15 aprile!Stasera su Rai 2 il finale di 'Stasera tutto è possibile' promette risate, ospiti speciali, giochi iconici e sorprese per il pubblico. serial.everyeye.it

Ultimo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile. Fra giochi, risate e ospiti vip, è previsto anche uno speciale intervento di "Colabrò". Pace fatta con Francesco Paolantoni - facebook.com facebook

Stasera tutto è possibile chiude la stagione su Rai2 #staseratuttoèpossibile #stefanodemartino x.com