Stasera, alle ore 21, va in onda l’ultimo episodio della stagione di “Stasera Tutto è Possibile”, il programma condotto da Stefano De Martino. Per questa puntata finale, la stanza inclinata del set subirà un cambiamento dopo undici anni di presenza. La trasmissione si prepara a chiudere l’edizione attuale con una puntata che promette novità e sorprese per gli spettatori.

Finale di stagione per “ Stasera Tutto è Possibile “, il comedy show condotto da Stefano De Martino, in onda mercoledì 15 aprile alle ore 21.20 su Rai2. Lo show, sottolinea la nota ufficiale Rai, “ chiude un’altra stagione da record “. Il tema dell’ultima puntata – in onda, come sempre, dall’Auditorium Rai di Napoli – sarà “ Mai dire mai ”. Ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Non mancheranno, poi, le imitazioni iconiche di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta nei panni, rispettivamente, di Maria De Filippi e Gerry Scotti. La...🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - STASERA TUTTO È POSSIBILE: LA STANZA INCLINATA CAMBIA DOPO 11 ANNI PER IL FINALE

Stefano De Martino riunisce il cast di Stasera tutto è possibile #perte

Gran finale di Stasera tutto è possibile: la Stanza Inclinata come non l’avete mai vistaQuesta sera, mercoledì 15 aprile, si chiude la dodicesima edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2: appuntamento alle 21.

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, pagelle: De Martino (sgridato dalla Rai) rischia Sanremo (9), Paola Di Benedetto bacia Herbert Ballerina (7); Stasera tutto è possibile, pagelle dell’8 aprile: l’ipotesi remota su Sanremo (6), dedica a Vessicchio (10); Stasera tutto è possibile, Paola Di Benedetto e Maria Di Biase tra gli ospiti dell'8 aprile; Stasera tutto è possibile su Rai 2: ospiti e anticipazioni della penultima puntata.

Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Rai, De Martino chiude la stagione con ospiti e giochi cult.Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Rai, De Martino chiude la stagione con ospiti e giochi cult. libero.it

Stasera tutto è possibile, stasera in tv l'ultima puntata: ospiti e anticipazioniAbbiamo assistito a settimane di sketch, giochi surreali e improvvisazioni fuori controllo; ma adesso Stasera tutto è possibile arriva al traguardo con l’ultima puntata stagionale, in onda oggi -mer ... today.it

Apparecchio Is the new #Staseratuttoepossibile: oggi - mercoledì 15 aprile - ultimo appuntamento di stagione in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay. #Step x.com

Questa sera 15 aprile ci vediamo a Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino! Rai Due ore 21.20 #staseratuttoèpossibile #gerryscotti #stefanodemartino #claudiolauretta - facebook.com facebook