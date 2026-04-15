Stasera all’Eden il film di Federico Greco sulla deriva del mondo dei banchi

Questa sera al cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo viene proiettato il film «Distruzione Pubblica» di Federico Greco, alle ore 20,30. L’evento prevede la presentazione della pellicola che affronta il tema della crisi del settore dei banchi. La proiezione è aperta al pubblico e si svolge in una sala con posti limitati. Dopo il film, è prevista una sessione di domande e risposte con il regista.

Arezzo, 15 aprile 2026 – In arrivo un evento speciale al cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo con la proiezione del film «Distruzione Pubblica» in programma stasera alle ore 20,30. Alla proiezione seguirà un incontro con il regista del film Federico Greco, moderato da Roberto Donati. I biglietti per l’evento sono in vendita online e presso la biglietteria del cinema durante gli orari di apertura. Docenti, filosofi, esperti italiani e internazionali spiegano il processo lento ma continuo che ha portato le scuole a somigliare ad aziende, e gli effetti critici sull’educazione dei più giovani. La scuola italiana statale, cioè ad accesso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stasera all’Eden il film di Federico Greco sulla deriva del mondo dei banchi Prima volta a Firenze per “D’Istruzione Pubblica”, il doc sulla scuola di Federico Greco e Mirko MelchiorreArriva per la prima volta a Firenze “D’Istruzione Pubblica”, il documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre, che denuncia il graduale processo... Cinema Eden Greco, Melchiorre e la distruzioneEvento speciale al cinema Eden di via Guadagnoli ad Arezzo con la proiezione del film "Distruzione Pubblica" in programma mercoledì 15 aprile alle...