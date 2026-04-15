Spray urticante spruzzato sul bus panico e bruciori intensi tra i passeggeri

Martedì 14 aprile un autobus di linea partito da Brescia e diretto a Capriano del Colle è stato fermato nel pomeriggio dopo che alcuni passeggeri hanno riferito di aver spruzzato uno spray urticante a bordo. L’episodio ha causato panico tra i presenti e bruciori intensi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e assistere i passeggeri coinvolti.

Un autobus di linea partito da Brescia e diretto a Capriano del Colle è stato fermato nel pomeriggio di martedì 14 aprile dopo che a bordo sarebbe stato spruzzato dello spray urticante. Erano da poco passate le 15 quando, durante la corsa lungo via Mella, i passeggeri del bus Arriva hanno.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Cecina | Spray urticante spruzzato prima al Maury's e poi alla Coop: cinque persone soccorseAttimi di apprensione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, a Cecina, prima all'interno del negozio Maury’s di corso Matteotti e poi alla... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spray urticante spruzzato sul bus, panico e bruciori intensi tra i passeggeri - BresciaToday; Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la polizia; Spray al peperoncino in classe: cinque intossicati; Modena, spray al peperoncino al liceo Tassoni: studenti in strada, due trasportati in ospedale. Spruzza spray urticante sul bus: 13 persone soccorse a CaprianoMomenti concitati oggi nel primo pomeriggio sul bus che dalla città percorre via del Mella verso Capriano del Colle. Con la vettura gremita di persone un giovane ha spruzzato il contenuto di una bombo ... giornaledibrescia.it Spray al peperoncino sul bus: 13 persone valutate dai sanitari a Capriano del ColleAttimi di panico si sono registrati nel primo pomeriggio di martedì 14 aprile a bordo di un autobus di linea Arriva. Erano da poco passate le 15.30 quando ... bsnews.it Spruzza spray urticante sul bus: 13 persone soccorse a Capriano x.com Disposta la custodia cautelare per i due giovani accusati di tentato omicidio e rapina aggravata: avrebbero prima spruzzato spray urticante e poi colpito alla schiena un 21enne, dopo una lite scaturita dal furto di una collanina. Indagini in corso per individuare - facebook.com facebook