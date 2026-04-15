Sport over 65 presentato nuovo bando | 90mila euro dalla Regione

Nella giornata di mercoledì sono stati annunciati i dettagli del bando regionale destinato agli enti di promozione sportiva per il 2025, che prevede finanziamenti di 90.000 euro. Contestualmente, sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso per il nuovo avviso in programma per il 2026, dedicato alle attività sportive rivolte alle persone over 65. La Regione ha così confermato il supporto alle iniziative sportive per questa fascia di età.

Arriva anche nel 2026 il bando regionale dedicato allo sport per le persone over 65.Mercoledì mattina sono stati presentati i risultati del bando 2025 destinato agli enti di promozione sportiva, insieme ai criteri e alle modalità del nuovo avviso di prossima apertura.Oltre 800 over 65 coinvolti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Zootecnia di montagna: dalla Regione 90mila euro per CasargoRegione Lombardia conferma il proprio impegno a sostegno delle comunità montane del Lecchese. Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euroPiù di 5 milioni di euro per il nuovo polo degli over 65 ad Arcore, all’ex asilo San Giuseppe. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il laboratorio Ricordare, con un gruppo di persone over 65, si presenta al pubblico sabato e domenica; Dall’ Italia a Cuba, prosegue il calcio solidale della Nazionale Old Italia; Se il frisbee diventa sinfonia: al Castello di Brescia una domenica che unisce sport e sperimentazione musicale - BresciaToday. Sport over 65, presentato il nuovo bando regionale. Ferro: Nel 2025 un successo, oltre 800 partecipantiLa misura è finanziata con uno stanziamento regionale di 90 mila euro e il contributo previsto per ciascun progetto varia da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 20 mila euro ... ivg.it Sport gratuito per gli over 65, nuovo bando regionale. 800 partecipanti nel 2025La vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro: Lo spirito resta quello di diffondere a tutte le età la cultura del movimento e ... ilsecoloxix.it PROGETTI E INIZIATIVE 2025-2026 "Lo Sport Non Ha Età" – Taekwondo Over 65 il progetto offre corsi di Taekwondo adattato completamente gratuiti per gli over 65. L'obiettivo è contrastare l'isolamento sociale, migliorare la salute fisica e cognitiva e valorizza - facebook.com facebook