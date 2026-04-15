Spettacolo ' Bianco' al CUT

Tre amici di lunga data metteranno alla prova la loro amicizia dopo che uno di loro ha acquistato una tela bianca dipinta di bianco a 200.000€. “BIANCO”. Con Amedeo Amoroso, Salvatore Gabriel Intorre, Anthony Foti. Musiche Originali di Elisa Rasà. Regia di Sergio Campisi. A seguire, talk moderato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

First Look at Parallax Gallery for Final Cut Pro

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