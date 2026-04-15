Spazio scoperto nelle stelle morenti un cuore magnetico fossilizzato

Recentemente, gli scienziati hanno individuato in alcune stelle ormai morenti un cuore magnetico definito “fossilizzato”. Questi corpi celesti, giunti alla fine del loro ciclo vitale, conservano tracce di un magnetismo antico che risale alle fasi precedenti della loro evoluzione. La scoperta è stata fatta analizzando le emissioni e le caratteristiche di queste stelle, che mostrano segnali di un passato magnetico ormai inattivo.

Le stelle giunte al termine del loro ciclo virale conservano un cuore magnetico ‘fossilizzato’, residuo della loro vita precedente. Pubblicata sulla r ivista Astronomy & Astrophysics, la scoperta è del gruppo di ricerca guidato da Lukas Einramhof e Lisa Bugnet, dell’ Istituto austriaco di Scienza e tecnologia (Ista), e potrebbe aiutare a capire il destino del Sole. Le stelle cambiano nel tempo: quelle simili al Sole, ad esempio, vivono per un lunghissimo periodo in una fase stabile, che può durare alcune miliardi di anni, ma quando poi il loro combustibile, l’idrogeno, inizia ad esaurirsi in principio tendono ad espandersi, diventando una gigante rossa, e poi a disperdere gli strati più esterni fino a diventare una nana bianca, una sorta di nucleo nudo della stella originaria.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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