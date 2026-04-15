Spacciava cocaina in un parco pubblico | pusher arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Nave hanno arrestato un uomo di 49 anni, di nazionalità tunisina, che si trovava in un parco pubblico. L'uomo, regolare in Italia e con precedenti penali, è stato fermato con l'accusa di possesso di stupefacenti destinati allo spaccio. Durante l'operazione, sono state trovate sostanze stupefacenti che hanno portato all'arresto.

A Nave, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 49enne tunisino, regolare in Italia e con precedenti, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il pusher è stato notato mentre si aggirava nei pressi delle aiuole di un parco pubblico durante un servizio di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte Notizie correlate Pusher 16enne spacciava marijuana a un coetaneo: arrestato dai carabinieriI carabinieri di Paternò hanno arrestato un ragazzo di 16 anni per spaccio di stupefacenti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio: il tesoro da un milione di euro nascosto in casa; Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati; ? Spacciava cocaina in un parco pubblico: pusher arrestato dai carabinieri - BresciaToday; Dosi di cocaina nascoste nel locale, giovane in manette. Piacenza, spacciava cocaina durante i permessi dai domiciliari: arrestato 25enneUn cittadino albanese è stato arrestato a Piacenza per spaccio di cocaina: sfruttava i permessi della detenzione domiciliare per vendere droga. virgilio.it Spaccio in zona Barca, in manette i pusher della cocaina ’take away’Duplice arresto della Squadra mobile: gli spacciatori sono anche conviventi. Scovati più di duemila euro in contanti e 49 grammi di sostanze stupefacenti. E nella notte i ragazzini occupano la galleri ... ilrestodelcarlino.it Spacciava marijuana e cocaina in una stanza d’albergo, dopo un anno arriva la sentenza Il giovane era stato trovato in possesso di quasi due chili di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook