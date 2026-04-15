Spesso si associa il malessere a dolori evidenti, ma molte persone sperimentano un disagio che si manifesta in modo invisibile. Questo tipo di sofferenza, che spesso non viene percepita immediatamente, può avere radici nel corpo e influenzare la qualità della vita quotidiana. Le manifestazioni di questo disagio nascosto sono molteplici e spesso vengono ignorate o sottovalutate.

Spesso pensiamo che stare male significhi solo avere un dolore fisico evidente, ma esiste un disagio invisibile che agisce nell’ombra. Nel corso dell’incontro con la psichiatra Sandra Moretti, abbiamo scoperto che mente e corpo sono come vasi comunicanti: quando lo stress supera il limite, il fisico produce ormoni che scatenano una tempesta interna. Il corpo, in pratica, parla prima della mente. Ma come capire se la pressione è troppa? Un mal di pancia insistente o il cuore che corre all’improvviso sono messaggi precisi. Talvolta anche il nostro carattere sembra cambiare: ci sentiamo fragili e diventiamo irritabili e nervosi. Altri segnali a...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos disagio: quando il corpo urla ciò che non dici

Dubliners 4(Audiobook) - Clay, A PAINFUL CASE, IVY DAY IN THE COMMITTEE ROOM By James Joyce

Alexa ti ascolta e registra ciò che dici: ormai è ufficiale, ci sono le proveNon tutti lo sanno la Alexa, che ascolta e registra le conversazioni in casa, conserva tutto: finalmente svelata la verità.

Dal corpo osannato al corpo osteggiato e umiliato: il progetto di Associazione Nepios per prevenire e curare il disagio tra adolescenti e giovaniUn adolescente su sette nel mondo convive con un disturbo mentale diagnosticato: circa 166 milioni di ragazze e ragazzi tra i 10 e i 19 anni.