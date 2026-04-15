Negli anni Ottanta, quattro ippopotami furono portati illegalmente in Colombia come parte di uno zoo privato. Oggi, la popolazione supera le 200 unità e si riproduce senza controllo, causando preoccupazioni per l’ecosistema locale. Le autorità stanno valutando misure drastiche, inclusa la possibile abbattimento, per cercare di contenere la diffusione di questi esemplari. La presenza di questi animali rappresenta una sfida crescente per la tutela ambientale della regione.

Negli anni Ottanta erano soltanto quattro, un bizzarro capriccio esotico importato illegalmente dall’Africa per popolare lo zoo privato dell’Hacienda Nápoles. Oggi, a quarant’anni di distanza, l’eredità vivente del narcotrafficante Pablo Escobar si è trasformata in una bomba ecologica a orologeria. Gli ippopotami che vagano indisturbati per le campagne della Colombia hanno superato i 200 esemplari, diventando a tutti gli effetti una specie invasiva fuori controllo. Bestioni da tre tonnellate che non solo terrorizzano le comunità rurali e devastano i raccolti, ma stanno compromettendo in modo irreversibile i fragili equilibri della valle del fiume Magdalena.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono più di 200 e si riproducono fuori controllo, è in pericolo l’ecosistema”: la Colombia pronta ad abbattere gli ippopotami di Pablo Escobar

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