Solaro incendio in un capannone maxi intervento dei Vigili del fuoco – VIDEO

Questa mattina a Solaro si è sviluppato un incendio in un capannone industriale di via Giulio Verne. Sul posto sono intervenuti numerosi Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non ci sono notizie di feriti o persone coinvolte. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento tempestivo delle forze di soccorso.

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