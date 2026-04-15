L'atleta italiana ha conseguito la laurea alla Luiss in Scienze politiche, dopo aver vinto il bronzo alle Olimpiadi e la Coppa di Super-G. Ha detto di aver rischiato di essere considerata la pecora nera della famiglia e ha scelto come tema della tesi le Olimpiadi. La laurea arriva alla fine di una stagione ricca di successi nello sci alpino.

Il bronzo olimpico in discesa a Milano Cortina, la Coppa del Mondo di Super-G e. la laurea. Il fiore all’occhiello, la ciliegina sulla torta di una stagione impegnativa, anche e soprattutto “a livello mentale”, Sofia Goggia l’ha messa sui libri. La campionessa azzurra si laureerà in Scienze politiche alla Luiss di Roma, con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall’antica Grecia fino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Un lavoro costruito a tappe, quasi fosse una stagione: "Diviso in tre parti - racconta - tra storia, evoluzione e una riflessione finale sull’oggi". La tesi è stata consegnata a marzo, per il voto bisognerà attendere il graduation day di giugno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sofia Goggia si laurea: "Rischiavo di essere la pecora nera della famiglia. La tesi? Sulle Olimpiadi"

Sofia Goggia, campionessa e dottoressa: laurea in Scienze Politiche con una tesi sulle OlimpiadiBergamo, 10 aprile 2026 – La campionessa di sci alpino Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda...

Sofia Goggia si laurea in Scienze politiche con una tesi sulla storia delle OlimpiadiUn nuovo importante traguardo per Sofia Goggia, questa volta lontano dalle piste da sci.

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Sofia Goggia: “Tra la laurea, la medaglia olimpica e la Coppa di superG, una stagione da lode” x.com

“Una stagione con tante difficoltà, ma con una Coppa del Mondo e un bronzo Olimpico: sono contenta di quello che ho fatto” Sofia Goggia tira le somme della stagione e mette lo sguardo sul futuro #goggia #sofiagoggia #sci #ski #alpineskiing - facebook.com facebook