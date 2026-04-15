Silea e carcere di Lecco | un progetto di educazione ambientale rivolto ai detenuti

Silea e la Casa circondariale di Lecco continuano a collaborare su un progetto di educazione ambientale rivolto ai detenuti. La partnership mira a promuovere pratiche sostenibili anche all’interno dell’istituto penitenziario di via Cesare Beccaria. L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento su tematiche ecologiche, con l’obiettivo di coinvolgere i detenuti in attività di consapevolezza ambientale.

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Silea e la Casa circondariale di Lecco per promuovere pratiche ambientali anche all’interno dell’istituto penitenziario di via Cesare Beccaria.Il progetto ha preso il via nel 2025 con la realizzazione di laboratori pratici dedicati al riuso dei.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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