Sicurezza stradale a Vibonati | stop agli allagamenti sulla SP54

A Vibonati sono stati completati i lavori sulla strada SP54, finalizzati a eliminare definitivamente il problema degli allagamenti nel tratto del sottopasso ferroviario. Gli interventi hanno riguardato la sistemazione delle infrastrutture di drenaggio e la messa in sicurezza dell’area interessata. La conclusione di questi lavori permette di garantire una maggiore sicurezza stradale e di prevenire future criticità legate alle piogge abbondanti.

Conclusi i lavori sulla SP54, a Vibonati, per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti presso il sottopasso ferroviario.?Grazie a un importante intervento infrastrutturale, è stato realizzato un nuovo impianto di sollevamento e recapito delle acque di ruscellamento. Un’opera.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sicurezza idraulica, la cassa di laminazione del Rio Marano è al 70%: stop agli allagamenti entro l'annoProseguono i lavori per la realizzazione della cassa di laminazione del Rio Marano, opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio più... Sottopassi, stop agli allagamentiPer scongiurare gli allagamenti il Comune mette in sicurezza i sottopassaggi dei viali La Spezia/Cavalcanti e Cesare Battisti.