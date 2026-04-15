In Sicilia, è stato annunciato un piano da 320 milioni di euro dedicato allo sviluppo del settore termale. L’obiettivo è di far crescere il valore economico del comparto tra i 240 e i 320 milioni di euro all’anno, con la prospettiva di coprire circa l’8% del mercato nazionale. La strategia punta a rafforzare la posizione della regione nel settore e a valorizzare le risorse termali presenti sul territorio.

Il rilancio del comparto termale siciliano punta a generare un valore economico compreso tra i 240 e i 320 milioni di euro annui, intercettando potenzialmente l’8% del mercato nazionale. La proposta, emersa durante il dibattito sul futuro delle Terme di Sciacca, vede coinvolti il centro studi Conflavoro Sicilia e la Regione, che ha già messo a disposizione 50 milioni di euro tramite i Fondi per lo sviluppo e la coesione per sostenere le iniziative nel settore. Il fulcro della discussione riguarda la possibilità di trasformare l’area saccense in un polo di riferimento per il benessere nel Mediterraneo attraverso un modello di partenariato pubblico-privato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: il piano termale da 320 milioni per dominare il Mediterraneo

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