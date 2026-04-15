Si mette a sparare nel cuore della notte per festeggiare il suo compleanno

Nella notte appena trascorsa, diversi residenti di Mazzano hanno chiamato il 112 per segnalare colpi di arma da fuoco provenienti da un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi. Secondo le testimonianze, si trattava di spari che si sono verificati intorno alle ore notturne, mentre alcuni cittadini hanno riferito di aver udito anche dei boati. La polizia si è recata sul posto per verificare la situazione.

Colpi e boati hanno fatto scattare l’allarme a Mazzano, nel cuore della notte appena trascorsa: diversi cittadini hanno chiamato il 112 segnalando spari provenienti da un giardino privato in viale Giuseppe Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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