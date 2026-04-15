Shopping di alberghi a 4 stelle | Covivio ne compra quattro in zone strategiche di Milano

Covivio ha acquistato quattro hotel a quattro stelle situati in zone strategiche di Milano. L'operazione è stata completata tramite la controllata Covivio Italia, che ha concluso l'acquisto delle strutture ricettive presenti nella città. I dettagli finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. L'acquisizione riguarda immobili con un buon posizionamento nel centro urbano e nelle aree di maggiore interesse commerciale e turistico.

Quattro hotel a quattro stelle di Milano sono passati a Covivio, attraverso la controllata Covivio Italia. Il portafoglio è stato acquisito per 217 milioni di euro (di cui 115 di quota di gruppo) nell'ambito di una operazione di “sale and leaseback” da Invest Hospitality.Dove sonoI quattro hotel.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate L’Uruguay giocherà i Mondiali con quattro stelle sullo stemma anche se ne ha vinti solo dueLe quattro stelle dell'Uruguay raccontano una storia quasi dimenticata: la FIFA ha dato il consenso alla nazionale di giocare con il suo stemma... È Roma la capitale del lusso: aperti 27 nuovi alberghi a 5 stelleDal 2021 a Roma hanno aperto 27 strutture alberghiere 5 stelle e 79 con 4 stelle. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alberghi e turismo in Europa sotto pressione per la guerra. Ma in arrivo segnali di miglioramento; Uscite, mostre, pop-up e buone occasioni moda/shopping di aprile 2026 a Parigi e in Île-de-France; Tax free shopping in Italia: il 25% è generato dai turisti americani; La migliore spa di primavera è in Italia: i suoi trattamenti termali (con vista) sono puro relax. Shopping di alberghi a 4 stelle: Covivio ne compra quattro in zone strategiche di MilanoQuattro hotel a quattro stelle di Milano sono passati a Covivio, attraverso la controllata Covivio Italia. Il portafoglio è stato acquisito per 217 milioni di euro (di cui 115 di quota di gruppo) nell ... milanotoday.it Starhotels fa shopping di alberghiÈ una caccia quasi accanita quella degli investitori, internazionali e non, nei confronti degli alberghi di lusso italiani. Il comparto del resto è in fermento in tutto il mondo: dopo che nel 2015 le ... milanofinanza.it FIRENZE, PIAZZA FRANCIA SHOPPING - FIERA MERCATO DI QUALITA' CON AMBULANTI - facebook.com facebook